Москва2 июлВести.Шестилетний мальчик выпрыгнул с пятого этажа из-за пожара в многоквартирном доме в Омске, он госпитализирован, сообщается на сайте МЧС региона.
Пожар произошел в многоквартирном доме на проспекте Мира в Омске. Горела квартира на пятом этаже. Ее тушили 28 пожарных и десять единицы спецтехники.
В квартире, где находился мальчик, появился дым. Ребенок спрыгнулсообщили в пресс-службе
В двух окнах на подоконнике находились пенсионерка и шестилетний мальчик. Во время пожара 34 человека эвакуировались самостоятельно, двух пожилых женщины эвакуировали с помощью автоподъемника и автолестницы.