МЧС: ребенок выпрыгнул с пятого этажа во время пожара в жилом доме в Омске

Шестилетний мальчик выпрыгнул из горящей квартиры с пятого этажа в Омске МЧС: ребенок выпрыгнул с пятого этажа во время пожара в жилом доме в Омске

Москва2 июл Вести.Шестилетний мальчик выпрыгнул с пятого этажа из-за пожара в многоквартирном доме в Омске, он госпитализирован, сообщается на сайте МЧС региона.

Пожар произошел в многоквартирном доме на проспекте Мира в Омске​​​. Горела квартира на пятом этаже. Ее тушили 28 пожарных и десять единицы спецтехники.

В квартире, где находился мальчик, появился дым. Ребенок спрыгнул сообщили в пресс-службе

В двух окнах на подоконнике находились пенсионерка и шестилетний мальчик. Во время пожара 34 человека эвакуировались самостоятельно, двух пожилых женщины эвакуировали с помощью автоподъемника и автолестницы.