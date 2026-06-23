Тульские спасатели вынесли из огня ребенка на руках при пожаре в Ефремове

Сотрудники МЧС спасли 6 человек, включая ребенка, при пожаре в Ефремове Тульские спасатели вынесли из огня ребенка на руках при пожаре в Ефремове

Москва23 июн Вести.Пожарные спасли 6 человек и 2 кошек при пожаре в пятиэтажке в городе Ефремов Тульской области, еще 25 жильцов дома были эвакуированы. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС в MAX.

Возгорание произошло на 4 этаже многоэтажки на улице Менделеева. Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место ЧП спустя всего 5 минут. К тому времени квартира уже горела открытым пламенем.

Уточняется, что 12-летний мальчик испугался задымления в подъезде и его потребовалось выносить на руках.

Ефремовские огнеборцы при пожаре вынесли из огня ребенка на руках, спасли еще 5 человек и 2 кошек… Одному из пушистых любимцев пожарные оказали помощь, дав кислород из маски аппарата со сжатым воздухом, чтобы привести животное в чувства сказано в сообщении

Благодаря слаженным действиям спасателей никто не пострадал. Пожар был ликвидирован на площади 50 квадратных метров. От МЧС России привлекалось 3 единицы техники и пожарная автолестница.

Причину произошедшего установит дознаватель спасательного ведомства.