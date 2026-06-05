Москва5 июнВести.В Нефтекамске произошло возгорание кровли пятиэтажного многоквартирного жилого дома. Подробности МЧС по Республике Башкортостан сообщает в MAX.
Прибывшие к дому №3 в переулке Кувыкина пожарные спасли 15 человек, в том числе 5 детей. 69, из них 7 детей, эвакуированы.
По предварительной информации пострадавших нет. Пожар локализован на площади 2 тыс. квадратных метровговорится в сообщении
Распространению огня и дыма способствует высокая пожарная нагрузка, уточнили в ведомстве. Также тушение осложнено конструктивными особенностями здания.
В ликвидации задействованы около 50 человек, используется 17 единиц техники.