В Нефтекамске загорелась кровля пятиэтажки, 15 человек спасены

В Нефтекамске тушат пожар в пятиэтажном жилом доме В Нефтекамске загорелась кровля пятиэтажки, 15 человек спасены

Москва5 июн Вести.В Нефтекамске произошло возгорание кровли пятиэтажного многоквартирного жилого дома. Подробности МЧС по Республике Башкортостан сообщает в MAX.

Прибывшие к дому №3 в переулке Кувыкина пожарные спасли 15 человек, в том числе 5 детей. 69, из них 7 детей, эвакуированы.

По предварительной информации пострадавших нет. Пожар локализован на площади 2 тыс. квадратных метров говорится в сообщении

Распространению огня и дыма способствует высокая пожарная нагрузка, уточнили в ведомстве. Также тушение осложнено конструктивными особенностями здания.

В ликвидации задействованы около 50 человек, используется 17 единиц техники.