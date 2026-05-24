В Салавате сотрудники МЧС России борются с крупным пожаром, возникшим в неэксплуатируемом одноэтажном здании по ул. Первомайская. Об этом сообщает МЧС оп Республике Башкортостан в MAX.
Прибывшие к месту ЧП подразделения Стерлитамакского пожарно-спасательного гарнизона установили, что горит кровля здания.
Пожар локализован на площади 600 кв.м.говорится в сообщении
К тушению привлечено 55 человек, 17 единиц техники, в том числе 35 человек и 10 единиц техники от МЧС РФ.
По предварительным данным, никто не пострадал.