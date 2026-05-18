Жилой дом загорелся в Нальчике на площади 600 кв. м

Москва18 мая Вести.Квартира и кровля многоквартирного жилого дома в Нальчике горят на площади 600 квадратных метров, эвакуированы 12 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Пожар произошел около 10.15 мск на улице Калмыкова.

По прибытии на место происшествия было установлено, что горит квартира на 5 этаже и мансарда жилого многоквартирного дома на площади 600 квадратных метров говорится в сообщении

Сейчас на месте происшествия направлены 50 сотрудников МЧС и 10 единиц техники.

Из домы были эвакуированы 12 человек. Информация о пострадавших уточняется.