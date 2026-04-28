В Нальчике горит коммерческое здание МЧС: в столице Кабардино-Балкарии пожарные тушат горящее коммерческое здание

Москва28 апр Вести.В Нальчике горит коммерческое здание, пожарные локализовали возгорание на площади 400 квадратных метров, пострадавших нет, сообщается в MAX-канале регионального управления МЧС РФ.

Возгорание двухэтажного здания произошло на улице Чернышевского, прибывшие пожарные установили, что горит кровля на площади 500 квадратов.

Пожар локализован на площади 400 квадратов. Проводится разбор и проливка конструкций. Пострадавших нет отмечается в сообщении

По данным ведомства, в ликвидации огня принимают участие 50 человек личного состава и 10 единиц спецтехники. Причина и обстоятельства происшествия уточняются.