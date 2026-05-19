СК: к крупному пожару в жилом доме в Нальчике могла привести ошибка газовщиков

Названа причина пожара в многоэтажке в Нальчике, где пострадали 5 человек СК: к крупному пожару в жилом доме в Нальчике могла привести ошибка газовщиков

Москва19 мая Вести.Крупный пожар в многоэтажном жилом доме в Нальчике мог начаться из-за ошибки газовщиков в ходе замены прибора учета. В результате пострадали пять человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике.

Была допущена утечка природного газа, что привело к возгоранию газовой трубы и возникновению пожара… Госпитализированы 5 человек. Среди пострадавших — двое несовершеннолетних детей, а также работник газовой службы говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Огонь распространился на порядка 600 квадратных метров. Из дома были эвакуированы 12 человек.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.