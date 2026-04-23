Замыкание проводки могло стать причиной пожара в многоэтажке в Махачкале

Причиной пожара в жилом доме в Махачкале могло стать замыкание проводки Замыкание проводки могло стать причиной пожара в многоэтажке в Махачкале

Москва23 апр Вести.Причиной ночного пожара в многоэтажном жилом доме в Махачкале могло стать замыкание электропроводки. Об этом сообщили в прокуратуре Дагестана.

Возгорание в шестиэтажном доме на Северо-Осетинской улице произошло поздно вечером 22 апреля. Огонь охватил кровлю мансардного этажа на площади 600 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 75 человек, включая 24 ребенка.

По предварительным данным, 22 апреля 2026 года вследствие замыкания электропроводки произошло возгорание на мансардном этаже многоквартирного жилого дома в г. Махачкале рассказали в надзорном ведомстве

Прокуратура начала проверку, в рамках которой будут установлены причины и обстоятельства инцидента. Также будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности.