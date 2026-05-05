МЧС: в дагестанском Хасавюрте ликвидируют пожар в многоквартирном жилом доме

В Дагестане загорелся мансардный этаж жилого дома МЧС: в дагестанском Хасавюрте ликвидируют пожар в многоквартирном жилом доме

Москва5 мая Вести.В Хасавюрте Дагестана ликвидируют пожар на мансардном этаже четырехэтажного дома, площадь горения составляет около 700 квадратных метров, сообщается в MAX-канале регионального управления МЧС.

Сообщение о пожаре в доме на улице 1-й Селекционной поступило через систему 112. По прибытии установлено, что происходит горение на мансардном этаже 4-этажного дома.

По предварительным данным, площадь пожара составляет около 700 квадратных метров. Мансардный этаж полностью охвачен огнем отмечается в сообщении

К ликвидации огня привлечены 22 человека личного состава и пять единиц спецтехники. Информация о пострадавших не поступала.