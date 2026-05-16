Москва16 маяВести.В Хасавюртовском районе Дагестана загорелись гараж и два легковых автомобиля. В результате пожара пострадали четыре человека, двое из них дети. Об этом сообщило ГУ МЧС по республике в мессенджере MAX.
Отмечается, что инцидент произошел в селении Ботаюрт.
Пострадавших с ожогами госпитализировали в центральную городскую больницу Хасавюрта.
Прибывшие на место огнеборцы ПЧ-60 оперативно ликвидировали пожар. Огнем было охвачено 66 квадратных метров.
Выясняются все обстоятельства случившегося.