В Дагестане при пожаре в гараже пострадали четыре человека, включая двоих детей

Москва16 мая Вести.В Хасавюртовском районе Дагестана загорелись гараж и два легковых автомобиля. В результате пожара пострадали четыре человека, двое из них дети. Об этом сообщило ГУ МЧС по республике в мессенджере MAX.

Отмечается, что инцидент произошел в селении Ботаюрт.

В результате пожара, к сожалению, пострадали четыре человека, из них двое детей говорится в публикации ГУ МЧС

Пострадавших с ожогами госпитализировали в центральную городскую больницу Хасавюрта.

Прибывшие на место огнеборцы ПЧ-60 оперативно ликвидировали пожар. Огнем было охвачено 66 квадратных метров.

Выясняются все обстоятельства случившегося.