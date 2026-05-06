Москва6 маяВести.Прокуратурой организована проверка в связи с возгоранием в многоквартирном доме в Хасавюрте, сообщается в MAX-канале регионального надзорного ведомства.
По предварительным данным, 5 мая произошло возгорание на мансардном этаже многоквартирного дома на улице Селекционной.
В ходе надзорных мероприятий будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований пожарной безопасностиотмечается в сообщении
По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о внесении актов прокурорского реагирования.
Ранее в МЧС республики сообщили, что площадь пожара составляет около 700 квадратных метров.