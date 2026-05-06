Прокуратура: начата проверка по факту пожара мансарды жилого дома в Хасавюрте

Прокуратура организовала проверку по факту пожара в жилом доме в Дагестане Прокуратура: начата проверка по факту пожара мансарды жилого дома в Хасавюрте

Москва6 мая Вести.Прокуратурой организована проверка в связи с возгоранием в многоквартирном доме в Хасавюрте, сообщается в MAX-канале регионального надзорного ведомства.

По предварительным данным, 5 мая произошло возгорание на мансардном этаже многоквартирного дома на улице Селекционной.

В ходе надзорных мероприятий будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности отмечается в сообщении

По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о внесении актов прокурорского реагирования.

Ранее в МЧС республики сообщили, что площадь пожара составляет около 700 квадратных метров.