Пятьдесят человек эвакуировано при пожаре в многоквартирном доме в Махачкале

Москва19 апр Вести.Пятьдесят человек эвакуировано из дома №59 по улице Пржевальского в Махачкале, где случился пожар, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Дагестан в мессенджере MAX.

Сообщение о возгорании поступило в 21.17 в воскресенье, 19 апреля. Выяснилось, что в квартире на четвертом этаже горит домашняя обстановка.

Пожар был полностью ликвидирован в 21.50 силами 10 человек личного состава и трех единиц техники на площади 20 кв. м.

Эвакуировано 50 человек. По предварительным данным, пострадавших нет отметили в пресс-службе

Дознаватели ведомства устанавливают причину пожара и материальный ущерб.