Пятьдесят человек эвакуировано из дома №59 по улице Пржевальского в Махачкале, где случился пожар, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Дагестан в мессенджере MAX.
Сообщение о возгорании поступило в 21.17 в воскресенье, 19 апреля. Выяснилось, что в квартире на четвертом этаже горит домашняя обстановка.
Пожар был полностью ликвидирован в 21.50 силами 10 человек личного состава и трех единиц техники на площади 20 кв. м.
Эвакуировано 50 человек. По предварительным данным, пострадавших нетотметили в пресс-службе
Дознаватели ведомства устанавливают причину пожара и материальный ущерб.