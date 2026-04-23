Москва23 апрВести.В связи с пожаром в многоквартирном доме на улице Северо-Осетинской в Махачкале произведена эвакуация жильцов. Всего из здания были спасены 75 человек, из них 24 ребенка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану.
По уточненным данным ведомства, огнем полностью охвачена кровля одноподъездного 25-квартирного дома. Площадь возгорания составила 600 кв. м.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел накануне вечером. Жертв и пострадавших нет.