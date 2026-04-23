МЧС: в Махачкале из горящего дома эвакуировали 75 человек, включая 24 детей

Москва23 апр Вести.В связи с пожаром в многоквартирном доме на улице Северо-Осетинской в Махачкале произведена эвакуация жильцов. Всего из здания были спасены 75 человек, из них 24 ребенка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану.

По уточненным данным ведомства, огнем полностью охвачена кровля одноподъездного 25-квартирного дома. Площадь возгорания составила 600 кв. м.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел накануне вечером. Жертв и пострадавших нет.