Спасатели ликвидировали открытое горение в жилом доме в Махачкале Открытое горение в жилом доме в Махачкале ликвидировано

Москва23 апр Вести.В Махачкале спасателям удалось ликвидировать открытое горение в жилом доме, где огонь распространился на кровле на площади 600 кв. м. Об этом сообщил начальник пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Республике Дагестан Мусаиб Агамахмедов.

В настоящее время проводится разборка и проливка конструкций. Жертв и пострадавших нет пояснил он в видеокомментарии, который опубликован в канале ведомства в мессенджере MAX

Как сообщалось ранее, информация о ЧП поступила 22 апреля в 22.25 местного времени. Загорелась квартира в 6-этажном доме улице Северо-Осетинской на мансардном этаже. Огнем была охвачена кровля мансардного этажа на площади приблизительно 600 кв. м. Проведена эвакуация 75 человек, из них 24 ребенка.