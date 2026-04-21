Из пожара в шестнадцатиэтажке в Барнауле спасли 14 человек, включая ребенка

Москва21 апр Вести.В шестнадцатиэтажном доме на Павловском тракте в Барнауле во время пожара были спасены 14 человек, в том числе ребенок, сообщается в MAX-канале МЧС Алтайского края.

По данным ведомства, на момент прибытия пожарных шел дым из окна на пятом этаже, в подъезде было сильное задымление.

В ходе тушения пожара и проведения разведки газодымозащитниками спасены 14 человек, в том числе ребенок. Самостоятельно по лестничным клеткам эвакуировались 6 человек отмечается в сообщении

Ликвидировали возгорание 22 пожарных на 8 единицах техники. Пострадавших нет. Обгорели в квартире стены, потолок, мебель и личные вещи.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание в холодильнике.