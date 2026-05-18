Москва18 маяВести.Сотрудники МЧС России, прибывшие на пожар в подвале жилого дома, спасли человека, сообщила пресс-служба управления ведомства по Алтайскому краю в мессенджере МАХ.

Пожар в 4-этажном жилом доме на улице Димитрова был ликвидирован по прибытия подразделений пожарной охраны на площади около 0,5 кв. м.

Из опасной зоны звеном газодымозащитников спасен мужчина, осмотрен медиками скорой помощи

отметили в пресс-службе

Уточняется, что на место происшествия выезжали 10 человек личного состава на двух автоцистернах.