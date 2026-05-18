Москва18 маяВести.Сотрудники МЧС России, прибывшие на пожар в подвале жилого дома, спасли человека, сообщила пресс-служба управления ведомства по Алтайскому краю в мессенджере МАХ.
Пожар в 4-этажном жилом доме на улице Димитрова был ликвидирован по прибытия подразделений пожарной охраны на площади около 0,5 кв. м.
Из опасной зоны звеном газодымозащитников спасен мужчина, осмотрен медиками скорой помощиотметили в пресс-службе
Уточняется, что на место происшествия выезжали 10 человек личного состава на двух автоцистернах.