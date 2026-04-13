МЧС Алтайского края: в Барнауле произошел пожар в складском здании

Пожар площадью 250 "квадратов" тушат на складе в Барнауле

Москва13 апр Вести.Пожар произошел утром 13 апреля на складе в Баршауле, об этом сообщает пресс-служба МЧС Алтайского края. Площадь распространения огня составила 250 квадратных метров. В настоящее время идет тушение пламени.

По проспекту Космонавтов в Барнауле произошёл пожар в складском здании. Полощадь возгорания около 250 квадратов говорится в сообщении

На месте происшествия работают силы и средства Барнаульского пожарно-спасательного гарнизона. В тушении огня принимают участие более 40 человек и 12 единиц специальной техники. Задействовано 7 звеньев газодымозащиты.

О пострадавших информации не постпуало. Подробности случившегося устанавливаются.