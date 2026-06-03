Москва3 июнВести.Крупный пожар произошел на складе в промзоне в Архангельске, к тушению привлечены пожарный поезд и вертолет Ми-8. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
О возгорании в Кузнечихинском промузле стало известно около 12.40 мск. К моменту приезда сотрудников МЧС горела половина здания, а также кровля. Общая площадь пожара составила около 7,5 тысяч квадратных метров.
Вылетел вертолет МИ-8 АМТШ-ВА ФГБУ "Северо-западный АСЦ МЧС России" для сброса воды при помощи водосливного устройства (ВСУ). Так же привлечен пожарный поезд ст. Архангельсксказано в сообщении
Всего к ликвидации пожара привлечены 17 единиц техники и 46 сотрудников МЧС.
Отмечается, что из здания самостоятельно эвакуировались 40 человек. Погибших и пострадавших нет.