К тушению пожара в промзоне в Архангельске привлекли вертолет и поезд

В Архангельске горит склад на площади 7,5 тысяч "квадратов" К тушению пожара в промзоне в Архангельске привлекли вертолет и поезд

Москва3 июн Вести.Крупный пожар произошел на складе в промзоне в Архангельске, к тушению привлечены пожарный поезд и вертолет Ми-8. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

О возгорании в Кузнечихинском промузле стало известно около 12.40 мск. К моменту приезда сотрудников МЧС горела половина здания, а также кровля. Общая площадь пожара составила около 7,5 тысяч квадратных метров.

Вылетел вертолет МИ-8 АМТШ-ВА ФГБУ "Северо-западный АСЦ МЧС России" для сброса воды при помощи водосливного устройства (ВСУ). Так же привлечен пожарный поезд ст. Архангельск сказано в сообщении

Всего к ликвидации пожара привлечены 17 единиц техники и 46 сотрудников МЧС.

Отмечается, что из здания самостоятельно эвакуировались 40 человек. Погибших и пострадавших нет.