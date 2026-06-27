В поселке Ленинкент в Дагестане горит склад на площади около 200 "квадратов"

МЧС тушит пожар на складе в поселке Ленинкент в Дагестане В поселке Ленинкент в Дагестане горит склад на площади около 200 "квадратов"

Москва27 июн Вести.В поселке Ленинкент в Дагестане загорелось складское помещение. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по республике на платформе MAX.

В настоящее время огнем охвачено порядка 200 квадратных метров.

В оперативную дежурную смену ГУ МЧС РФ по Республике Дагестан поступило сообщение о горении в складском помещении в поселке городского типа Ленинкент. На данный момент площадь пожара составляет около 200 м² говорится в публикации МЧС

К тушению привлечены 12 человек личного состава и три единицы спецтехники. Угроза распространения огня отсутствует.

Данных о пострадавших не поступало.

МЧС РФ контролирует ситуацию.