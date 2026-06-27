Москва27 июнВести.В поселке Ленинкент в Дагестане загорелось складское помещение. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по республике на платформе MAX.
В настоящее время огнем охвачено порядка 200 квадратных метров.
В оперативную дежурную смену ГУ МЧС РФ по Республике Дагестан поступило сообщение о горении в складском помещении в поселке городского типа Ленинкент. На данный момент площадь пожара составляет около 200 м²говорится в публикации МЧС
К тушению привлечены 12 человек личного состава и три единицы спецтехники. Угроза распространения огня отсутствует.
Данных о пострадавших не поступало.
МЧС РФ контролирует ситуацию.