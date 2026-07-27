Склад с бумажной продукцией загорелся в Дагестане

В Дагестане склад с бумажной продукцией горит на площади 700 "квадратов" Склад с бумажной продукцией загорелся в Дагестане

Москва27 июл Вести.Склад с бумажной продукцией загорелся в Каспийске на площади 700 квадратных метров, к ликвидации пожара привлечено 40 человек, сообщили в ГУ МЧС по Дагестану.

По информации ведомства, к моменту приезда пожарных горела внутренняя обстановка и имущество в отдельно стоящем складском помещении.

Предварительная площадь пожара 700 кв. м. Тушение пожара осложняется удаленностью водоисточника, организован подвоз воды говорится в сообщении

На месте работают 40 человек личного состава и 10 единиц техники.

О пострадавших не сообщается.