Москва27 июлВести.Склад с бумажной продукцией загорелся в Каспийске на площади 700 квадратных метров, к ликвидации пожара привлечено 40 человек, сообщили в ГУ МЧС по Дагестану.
По информации ведомства, к моменту приезда пожарных горела внутренняя обстановка и имущество в отдельно стоящем складском помещении.
Предварительная площадь пожара 700 кв. м. Тушение пожара осложняется удаленностью водоисточника, организован подвоз водыговорится в сообщении
На месте работают 40 человек личного состава и 10 единиц техники.
О пострадавших не сообщается.