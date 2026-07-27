В Дагестане ликвидировали открытое горение на складе с бумагой

Открытое горение на складе с бумагой в Дагестане ликвидировано В Дагестане ликвидировали открытое горение на складе с бумагой

Москва27 июл Вести.Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на складе с бумажной продукцией в Каспийске, сообщили в ГУ МЧС по Дагестану.

Возгорание на складе, расположенном на улице Производственная, произошло днем 27 июля. К моменту приезда пожарных огонь охватил 700 квадратных метров.

Ликвидация открытого горения. Всего привлечено: от РСЧС – 40 человек и 10 единиц техники, в том числе от МЧС России – 20 человек и 5 единиц техники говорится в сообщении

Тушение пожара осложняется удаленностью водоисточника, организован подвоз воды.