Пожар на складе в поселке Ленинкент в Дагестане полностью ликвидирован

Огнеборцы потушили пожар на складе в поселке Ленинкент в Дагестане Пожар на складе в поселке Ленинкент в Дагестане полностью ликвидирован

Москва27 июн Вести.Пожар на складе в поселке Ленинкент в Дагестане полностью ликвидирован. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по республике на платформе MAX.

Отмечается, что возгорание потушили в 17.03.

17.03 ликвидация пожара говорится в публикации

Отмечается, что к тушению привлекались 20 спасателей и пять единиц спецтехники.

Сообщение о горении складского помещения в поселке Ленинкент поступило в экстренные службы днем 27 июня. Площадь пожара составляла около 200 квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал.