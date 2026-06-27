Москва27 июнВести.Пожар на складе в поселке Ленинкент в Дагестане полностью ликвидирован. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по республике на платформе MAX.
Отмечается, что возгорание потушили в 17.03.
17.03 ликвидация пожараговорится в публикации
Отмечается, что к тушению привлекались 20 спасателей и пять единиц спецтехники.
Сообщение о горении складского помещения в поселке Ленинкент поступило в экстренные службы днем 27 июня. Площадь пожара составляла около 200 квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал.