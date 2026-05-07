Пожарные локализовали возгорание в здании автосервиса в Каспийске

Открытое горение в здании автосервиса в Каспийске ликвидировано Пожарные локализовали возгорание в здании автосервиса в Каспийске

Москва7 мая Вести.Спасатели локализовали возгорание и ликвидировали открытое горение в здании автосервиса в Каспийске, не допустив распространение огня на расположенную рядом автозаправку. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Дагестану.

Отмечается, что на месте происшествия работают 40 специалистов и шесть единиц техники.

Спасатели не допустили распространения огня на автозаправочную станцию, предотвратили взрыв автоцистерны с пропаном и переход огня на рядом стоящие здания. Тушение осложняет наличие легковоспламеняющихся и горючих веществ говорится в сообщении

Пожар на автозаправочном комплексе произошел днем 7 мая на улице Гагарина в Каспийске. Площадь пожара составила 250 квадратных метров.