Москва7 маяВести.Спасатели полностью ликвидировали пожар в здании автосервиса в Каспийске, причину будут устанавливать дознаватели. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Дагестану.
Пожар на автозаправочном комплексе произошел днем 7 мая на улице Гагарина в Каспийске. Огонь охватил 250 квадратных метров.
Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Каспийскесказано в сообщении
В ведомстве отмечали, что пожарные не допустили распространения огня на АЗС и предотвратили взрыв автоцистерны с пропаном, а также переход огня на рядом стоящие здания.