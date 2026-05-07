Пожар в автосервисе в Каспийске полностью потушили Пожарные полностью ликвидировали возгорание в автосервисе в Каспийске

Москва7 мая Вести.Спасатели полностью ликвидировали пожар в здании автосервиса в Каспийске, причину будут устанавливать дознаватели. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Дагестану.

Пожар на автозаправочном комплексе произошел днем 7 мая на улице Гагарина в Каспийске. Огонь охватил 250 квадратных метров.

Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Каспийске сказано в сообщении

В ведомстве отмечали, что пожарные не допустили распространения огня на АЗС и предотвратили взрыв автоцистерны с пропаном, а также переход огня на рядом стоящие здания.