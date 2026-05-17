В Пятигорске полностью потушили пожар на АЗС

Москва17 мая Вести.В Пятигорске полностью ликвидирован пожар на автозаправочной станции, где ранее произошел мощный взрыв. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю.

Благодаря слаженной работе огнеборцев МЧС Ставрополья пожар полностью ликвидирован говорится в сообщении ведомства в канале на платформе MAX

Днем в субботу глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил о взрыве при разгрузке газовоза, предположительно из-за нарушения техники безопасности. Возгорание охватило площадь в 1000 квадратных метров. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров уточнил, что в результате инцидента пострадали 6 человек. Вскоре после этого в МЧС объявили о ликвидации открытого горения.