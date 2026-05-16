При взрыве на АЗС в Пятигорске вылетели окна в соседних многоэтажках

Москва16 мая Вести.Взрывная волна выбила окна в жилых домах рядом с заправкой в Пятигорске. Ранее на одной из АЗС города произошел сильный взрыв и пожар. О последствиях ЧП рассказала РИА Новости очевидица.

Жители близлежащих с местом ЧП домов сначала подумали, что произошло землетрясение.

Окна задрожали, все затряслось, мы сначала подумали землетрясение. Даже не поняли сначала. Выглянула в окно – все в дыму, дышать нечем, пепел. Испугались конечно, да. У соседей, кто туда поближе окна повыбивало отметила женщина

Ранее отмечалось, что в Пятигорске произошел взрыв из-за нарушенной техники безопасности при разгрузке газовоза. По последним данным, пострадали шесть человек.