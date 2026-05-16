Москва16 маяВести.Число пострадавших при взрыве газовоза в Пятигорске увеличилось до шести человек. Об этом губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров написал в MAX.
До этого сообщалось только о двух пострадавших.
Все они госпитализированы. Медики оказывают людям необходимую помощь.
Как сообщалось ранее, после взрыва газа начался масштабный пожар. Огонь распространился на 1 000 квадратных метров, улицу Ермолова перекрыли, чтобы ничто не препятствовало подвозу воды.