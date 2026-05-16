Москва16 маяВести.Боец смешанных единоборств Джихад Юнусов, который в подъезде дома в Грозном нанес побои двум женщинам будет привлечен к ответственности в рамках действующего законодательства. Об этом рассказал вице‑премьер правительства Чеченской Республики, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
По его словам, недоброжелателям региона "очень хотелось бы", чтобы в Чечне сложилась ситуация, где женщины не защищены. Однако, отметил Дудаев, власти будут противодействовать беззаконию.
Но благодаря волевой политике главы ЧР Рамзана Кадырова в республике женщина защищена и законом, и религиозными нормами, и традициями народов республики. Безусловно, данный инцидент получит правовую оценку и виновный понесет заслуженное наказаниезаявил министр
Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, снятое в одном из подъездов Грозного. На кадрах зафиксирован конфликт между мужчиной и женщиной из‑за установленной камеры видеонаблюдения в подъезде. Юнусов требовал убрать оборудование, пояснив, что камера снимает и дверь его квартиры. После короткой словесной перепалки спортсмен сначала выплеснул на лицо женщины напиток, а затем перешел к физическому нападению. Кроме того, он нанес побои другой девушке, которая попыталась заступиться за пострадавшую.