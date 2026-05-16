Власти Чечни пообещали, что боец ММА Юнусов будет наказан за нападение на женщин Власти Чечни заявили, что боец ММА Юнусов понесет наказание по закону

Москва16 мая Вести.Боец смешанных единоборств Джихад Юнусов, который в подъезде дома в Грозном нанес побои двум женщинам будет привлечен к ответственности в рамках действующего законодательства. Об этом рассказал вице‑премьер правительства Чеченской Республики, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

По его словам, недоброжелателям региона "очень хотелось бы", чтобы в Чечне сложилась ситуация, где женщины не защищены. Однако, отметил Дудаев, власти будут противодействовать беззаконию.

Но благодаря волевой политике главы ЧР Рамзана Кадырова в республике женщина защищена и законом, и религиозными нормами, и традициями народов республики. Безусловно, данный инцидент получит правовую оценку и виновный понесет заслуженное наказание заявил министр

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, снятое в одном из подъездов Грозного. На кадрах зафиксирован конфликт между мужчиной и женщиной из‑за установленной камеры видеонаблюдения в подъезде. Юнусов требовал убрать оборудование, пояснив, что камера снимает и дверь его квартиры. После короткой словесной перепалки спортсмен сначала выплеснул на лицо женщины напиток, а затем перешел к физическому нападению. Кроме того, он нанес побои другой девушке, которая попыталась заступиться за пострадавшую.