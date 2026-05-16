Москва16 маяВести.Спортсмена Джихада Юнусова исключили из чеченского бойцовского клуба "Ахмат" после избиения двух женщин в подъезде. Решение было принято сыном главы региона и министром спорта Ахматом Кадыров.
В связи с недопустимым поведением, не соответствующим моральным, духовным и этическим нормам, которых придерживается республиканский бойцовский клуб "Ахмат", по решению заместителя председателя правительства Чеченской Республики - министра ЧР по физической культуре и спорту Ахмата Кадырова, боец смешанных единоборств Джихад Юнусов исключен из клубаговорится в сообщении клуба в соцсети Instagram (запрещена в РФ)
Отмечается, что каждый спортсмен обязан соответствовать высоким духовным и моральным ценностям первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, чье имя носит клуб.
Мы не можем позволить себе, чтобы поведение наших бойцов подрывало репутацию клуба, который они представляют, а также всего чеченского народа и нашей республики в целом. Для чеченского народа бережливое отношение и уважение к старшему поколению, в особенности к женщинам, всегда были и остаются приоритетными. Подобное поведение никогда не будет терпимо и будет пресекаться как в прошлом, так и в будущемподчеркнули в клубе
Ранее в соцсетях появилось видео, снятое в одном из подъездов Грозного. На кадрах запечатлен конфликт между мужчиной и женщиной из‑за камеры видеонаблюдения. Юнусов требовал убрать оборудование, пояснив, что камера снимает дверь его квартиры. После короткой словесной перепалки он сначала выплеснул женщине в лицо напиток, а затем перешел к физическому нападению. Кроме того, он избил другую девушку, которая попыталась заступиться за пострадавшую.
Власти Чеченской Республики пообещали привлечь Юнусова к ответственности в рамках действующего законодательства.