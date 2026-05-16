Москва16 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз обратился за помощью к Европе. На этот раз он попросил Францию посодействовать в усилении противобаллистической защиты и противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

Содержательный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном… Франция готова работать по противобаллистике... Спасибо за готовность усиливать нашу ПВО написал глава киевского режима в своем Telegram-канале

Ранее Зеленский признался, что на Украине катастрофически не хватает противобаллистических ракет и боеприпасов для систем ПВО Patriot. Последние не были доставлены из-за задержек по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Также он жаловался на возможные сложности с поставками американского оружия из-за конфликта в Иране, поскольку оно теперь нужно самим США.