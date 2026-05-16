Найденный на Балтике секретный безэкипажный катер СССР мог запускать торпеды Глава экспедиции Богданов: найденный советский БЭК мог запускать торпеды

Москва16 мая Вести.Водолазы обнаружили в Балтийском море безэкипажный катер 1938 года постройки - секретную советскую разработку, испытания которой там проводились. О возможностях беспилотника почти вековой давности рассказал в интервью ИС "Вести" руководитель экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы", руководитель разведывательно-водолазной команды Константин Богданов.

Экспериментальный проект по созданию катеров на волновом управлении предполагал их использование в безэкипажном режиме с управлением с воздуха. Среди фрагментов катера найдена закладная табличка с его заводским номером. Других образцов этого секретного советского проекта не существует.

Шла отработка тактики и взаимодействия. То есть с одного самолета в безэкипажном режиме могли управляться два катера, которые могли менять скорость, направление движения, разворачиваться, ходить задним ходом. Но самое главное - на полном ходу они могли запускать торпеды сообщил Константин Богданов

Катер мог находиться в автономном режиме на протяжении четырех часов. Испытывали его с экипажем из нескольких моряков. Они погибли.

На тот момент это были испытания, [на катере] находился экипаж. Здесь погибли люди рассказал ИС "Вести" председатель ДОСААФ России Денис Добряков

На месте обнаружения катера, погибшего 25 октября 1939 года, установили мемориальную табличку.

Ранее МИД РФ предупредил о сохранении в регионе, прилегающем к Балтийскому морю, рисков преднамеренного повреждения подводной инфраструктуры.