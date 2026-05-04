МИД РФ не исключили умышленного повреждения подводной инфраструктуры на Балтике

МИД России предупредил о рисках ЧП на подводных объектах в Балтийском море МИД РФ не исключили умышленного повреждения подводной инфраструктуры на Балтике

Москва4 мая Вести.В регионе, прилегающем к Балтийскому морю, сохраняется вероятность происшествий, связанных с преднамеренным повреждением подводной инфраструктуры.

Об этом предупредил посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов.

Сохраняются риски инцидентов, связанных с … актами саботажа в отношении нефтеналивных танкеров на Балтике, с целью спровоцировать резонансные информационные вбросы о загрязнении окружающей среды и ... попытаться ... ввести некие не предусмотренные международным правом "зоны безопасности" сказал дипломат в интервью РИА Новости

Ранее Булатов заявил, что Североатлантический альянс наращивает свой боевой потенциал у Калининградской области

В свою очередь, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркнула, что Москва продолжает следить за ситуацией в Балтийском море и готова принять меры в случае провокаций со стороны военно-морских сил стран НАТО.