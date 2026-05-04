Москва4 маяВести.В регионе, прилегающем к Балтийскому морю, сохраняется вероятность происшествий, связанных с преднамеренным повреждением подводной инфраструктуры.
Об этом предупредил посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов.
Сохраняются риски инцидентов, связанных с … актами саботажа в отношении нефтеналивных танкеров на Балтике, с целью спровоцировать резонансные информационные вбросы о загрязнении окружающей среды и ... попытаться ... ввести некие не предусмотренные международным правом "зоны безопасности"сказал дипломат в интервью РИА Новости
Ранее Булатов заявил, что Североатлантический альянс наращивает свой боевой потенциал у Калининградской области
В свою очередь, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркнула, что Москва продолжает следить за ситуацией в Балтийском море и готова принять меры в случае провокаций со стороны военно-морских сил стран НАТО.