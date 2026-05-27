Россия укрепляет безопасность своих морских портов на Балтийском море "Известия": Россия продолжит укреплять Балтийский флот на фоне активности НАТО

Москва27 мая Вести.Россия будет продолжать развитие Балтийского флота на фоне активности НАТО и в случае угроз примет меры. Об этом рассказали "Известиям" в Морской коллегии РФ.

Там почеркнули, что Москва надежно укрепляет безопасность своих морских портов на Балтийском море, однако в этом же регионе Североатлантический альянс проводит учения по отработке блокады Балтийского моря. НАТО целенаправленно старается мешать российской морской торговле, чтобы сократить экспортные доходы нашей страны, однако сценарий прямой агрессии пока маловероятен, так как Россия сохраняет там военное преимущество.

В ответ на милитаризацию региона странами НАТО Москва задействует широкий набор мер. В частности, Россия продолжит развитие Балтийского флота для купирования возникающих угроз заявили в Морской коллегии РФ

По словам руководства порта, все прибывающие суда подлежат тщательному осмотру и при этом никаких задержек не наблюдается. Любые проблемные вопросы при их возникновении оперативно решаются, добавили в Морской коллегии.

"Известия" отмечают, что специалисты ВМФ России проверяют суда на предмет наличия взрывоопасных предметов, водолазы проводят тщательный досмотр подводных частей кораблей. Для того, чтобы суда не стояли в водах недружественных стран, в Финском заливе будет сооружена якорная стоянка, которая сможет вмещать десятки кораблей. Кроме того, там наладят систему предупреждения об атаках БПЛА, констатирует издание.

Ранее помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил, что к настоящему моменту в мире началась гонка военно-морских вооружений. Он отметил, что начавшееся изменение мировой архитектуры будет сопровождаться дальнейшим ростом фактора морской силы.