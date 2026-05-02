МИД: ВМФ России может сопровождать российские торговые суда на Балтике МИД: ВМФ России сможет защитить российские торговые суда на Балтике

Москва2 мая Вести.Россия допускает возможность сопровождения своих торговых судов в Балтийском море кораблями российского Военно-морского флота (ВМФ) для защиты от посягательств со стороны стран Запада, заявил посол по особым поручениям МИД Артем Булатов в интервью РИА Новости.

Россия использует весь набор средств для обеспечения свободы судоходства в Балтийском море​​​, отметил Булатов.

Помимо системной дипломатической работы в профильных международных форматах и по двусторонним каналам, реализуется комплекс мер по усилению ситуационной осведомленности в акватории, по обеспечению оперативного взаимодействия судовладельцев с российскими морскими властями. Рассматриваются варианты усиления физической защиты судов под российским флагом. Сохраняется опция по сопровождению торгового флота кораблями ВМФ России приводит РИА Новости слова Булатова

Между тем замглавы МИД Александр Грушко заявил, что активность стран НАТО на Балтике создает серьезные угрозы для международного судоходства и экономической деятельности.

Запущенная в январе 2025 года миссия НАТО "Балтийский часовой" преследует цель установить контроль над международными логистическими путями и ограничить грузоперевозки, осуществляемые в интересах России, подчеркнул Грушко.