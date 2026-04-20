Москва20 апр Вести.Страны Североатлантического альянса с помощью операции "Балтийский часовой" планируют ограничить грузоперевозки, связанные с интересами России. Об этом замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщил РИА Новости.

По его словам, активность НАТО в регионе создает серьезные угрозы международному судоходству.

В январе 2025 года была запущена операция альянса "Балтийский часовой", истинная задача которой заключается в установлении контроля над международными транспортными маршрутами и ограничении грузоперевозок, осуществляемых в интересах России цитирует Грушко агентство

Дипломат отметил, что размещение дополнительной военной инфраструктуры и сил на острове Готланд происходит в этом же контексте.

Посол РФ в Норвегии Николай Корчунов ранее рассказал, что в НАТО разрабатывают план морской блокады России в Арктическом регионе и в Балтийском море. Для этого используются операции "Балтийский часовой", "Восточный часовой", "Арктический часовой", отметил он.