Посол в Норвегии заявил об отработке НАТО учений захвата Калининградской области

Посол предупредил о тренировках захвата Калининградской области на учениях НАТО Посол в Норвегии заявил об отработке НАТО учений захвата Калининградской области

Москва5 мая Вести.Североатлантический альянс в ходе военных маневров отрабатывает сценарии установления морской блокады и силового захвата Калининградской области. Об этом сообщил посол Российской Федерации в Норвегии Николай Корчунов в интервью ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что НАТО под предлогом борьбы с так называемым "теневым флотом" выражает готовность ограничивать свободу торгового мореплавания, пренебрегая фундаментальными международными правовыми нормами.

По его словам, представители альянса склонны ошибочно воспринимать Балтийское море как свою внутреннюю акваторию.

Посол особо выделил учения под руководством Великобритании, в рамках которых моделируются операции по блокированию и захвату российского региона.

Корчунов также обратил внимание на намерения Лондона установить жесткий контроль над стратегическими маршрутами в Северной Атлантике, задействуя для этого ресурсы своих европейских союзников, включая Осло.

Глава дипмиссии предупредил, что к подобным планам нельзя относиться легкомысленно, так как альянс обладает необходимым военно-морским потенциалом, а западные страны ранее неоднократно игнорировали международное право ради сохранения своего доминирования.

России есть чем ответить на угрозы ее стратегическим морским коммуникациям подчеркнул Корчунов

В статье указывается, что МИД РФ активно взаимодействует с большинством стран мира, разделяющих позицию о недопустимости неоколониальных претензий Запада на господство в мировом океане. Реализация практических мер по обеспечению национальной безопасности в Балтийском и Арктическом регионах, включая действия военно-технического характера, остается в компетенции Министерства обороны, Совета безопасности и иных профильных ведомств.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Артем Булатов заявил, что НАТО предпринимает активные шаги по наращиванию боевого потенциала вблизи границ Калининградской области.