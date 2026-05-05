Посол Корчунов рассказал о риске конфликта с НАТО Корчунов: шаги НАТО на Кольском полуострове грозят прямым столкновением с РФ

Москва5 мая Вести.Действия Североатлантического альянса у российских границ на Кольском полуострове создают риск прямого столкновения с Россией. Об этом заявил посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.

Развертывание странами НАТО военной инфраструктуры и наступательных систем вооружений у границ России — это угроза для национальной безопасности, сказал дипломат в беседе с ТАСС.

Хуже того — нагнетание нездорового ажиотажа и конфронтационной деятельности альянса в отношении стратегических потенциалов России на Кольском полуострове расшатывает не только безопасность в Арктике, но и глобальную стабильность, повышая риски непреднамеренной эскалации и скатывания к прямому военному столкновению с фатальными для всех последствиями сказал Корчунов

Ранее посол заявил, что Арктика станет менее безопасной и стабильной, если НАТО усилит военное присутствие в этом регионе.