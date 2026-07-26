Посол РФ в Норвегии раскритиковал призыв Вадефуля усилить конфронтацию в Арктике Посол РФ в Норвегии Корчунов: НАТО усиливает напряженность в Арктике

Москва26 июл Вести.Внерегиональные страны НАТО все активнее стремятся закрепиться в Арктике и тем самым усиливают конфронтацию в регионе. Об этом заявил посол России в Норвегии Николай Корчунов агентству РИА Новости.

Ранее глава МИД Германии Йоханн Вадефуль на встрече с норвежским коллегой призвал усилить "сдерживание" на северном фланге НАТО.

Видим, как внерегиональные члены НАТО все настырнее лезут в Арктику и привносят в этот регион, для которого еще недавно были характерны атмосфера сотрудничества и низкая напряженность, свои конфронтационные блоковые подходы сказал Корчунов

Посол также подчеркнул, что представители Берлина, по оценке российской стороны, проявляют в этом направлении особую активность.

Корчунов отметил, что Москва оценивает призыв Вадефуля резко негативно.

Ранее испанская газета El Pais сообщила, что группа из 12 стран НАТО под давлением США готовит новую морскую миссию по укреплению безопасности в Северной Атлантике и Арктике. Уточняется, что инициатива появилась после нескольких месяцев давления со стороны американской администрации, чтобы Европа взяла на себя больше ответственности в рамках альянса.