Посол РФ в Канаде предупредил об ответных мерах на милитаризацию Арктики Посол Степанов: РФ ответит на попытки наращивания военной активности в Арктике

Москва12 июн Вести.Любые попытки наращивания военной активности в Арктике приведут к ответным шагам со стороны России. Об этом заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов, выступая на приеме в российском посольстве по случаю Дня России.

Россия рассматривает Арктику как пространство мира, устойчивого развития и международного сотрудничества, однако обеспокоена курсом ряда стран на милитаризацию региона. По словам дипломата, подобные действия не способствуют укреплению безопасности.

Подобный курс не способствует укреплению безопасности. Любое одностороннее наращивание военной активности неизбежно порождает ответные шаги подчеркнул Степанов, его слова приводит ТАСС

Посол напомнил, что Россия является крупнейшей арктической державой и заинтересована в сохранении северных широт как территории низкой напряженности и созидательного взаимодействия между государствами региона.

Степанов отметил, что Москва не стремится к конфронтации и открыта к совместной работе по развитию транспортных маршрутов, обеспечению безопасности судоходства, защите окружающей среды и поддержке коренных народов Севера.

Кроме того, российская сторона рассчитывает на восстановление полноценной работы Арктического совета как ключевого механизма координации в регионе.

22 мая семь арктических государств — членов НАТО опубликовали на сайте шведского правительства совместное заявление о наращивании военного присутствия в Арктике и на Крайнем Севере.

Прием в честь Дня России в посольстве РФ в Оттаве посетили более 150 гостей из 45 стран, включая дипломатов, представителей научных и деловых кругов, а также духовенства Русской православной церкви за рубежом.