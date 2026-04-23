Путин: РФ готова к сотрудничеству, а не к конкуренции и противостоянию в Арктике

Москва23 апр Вести.Россия готова к сотрудничеству, а не к конкуренции и противостоянию в Арктике. Об этом ИС "Вести" заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.

Президент отметил растущую роль Арктики в глобальном контексте, а именно для экологии планеты, для мирового топливно-энергетического и сырьевого комплексов, а также для повышения устойчивости международных торговых и логистических связей.

На фоне сбоев мировых транспортных цепочек из-за многочисленных конфликтов, в том числе, как мы сейчас видим, и на Ближнем Востоке. И таким же очевидным является усиление геополитической конкуренции, борьбы за позиции вокруг самой арктической зоны. Хотя, хочу еще раз повторить … Мы готовы к сотрудничеству, не просто к какой-то конкуренции и противостоянию, а к сотрудничеству со всеми заинтересованными странами сказал Путин

Также президент высказался о необходимости сбережения самобытной культуры коренных народов, проживающих в арктической зоне.

Поддерживая мир и стабильность в этом стратегическом регионе, обеспечим его долгосрочное социально-экономическое развитие, повышение качества жизни людей, сбережение самобытной культуры коренных народов Севера отметил Путин

Ранее глава российского государства на совещании с правительством назвал важной и крайне востребованной работу по обеспечению доступа в интернет в сельских поселениях.