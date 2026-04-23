Путин проведет совещание с членами кабмина по развитию Арктической зоны

Путин обсудит с членами правительства планы по развитию Арктики Путин проведет совещание с членами кабмина по развитию Арктической зоны

Москва23 апр Вести.Президент Российской Федерации Владимир Путин 23 апреля проведет переговоры с членами кабинета министров РФ по развитию Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Уточняется, что заседание состоится в формате видеоконференции.

В рамках совещания свои доклады представят вице-премьер – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, вице-премьер Виталий Савельев, генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, председатель комиссии Государственного совета России по направлению "Северный морской путь и Арктика", губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Ранее Путин отметил важность последовательного усиления позиций России в Арктике.