Москва23 апр Вести.Собственный морской флот у единого оператора северного завоза повысит надежность и снизит стоимость перевозок. Об этом заявил вице-премьер и полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Трутнев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой в ходе совещания, посвященного развитию Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора.

Он напомнил, что в 2026 году начал работу единый морской оператор северного завоза — АО "Росатом Арктика". По его словам, при аренде флота оператор сталкивается с дефицитом и высоким износом морских судов.

Для повышения надежности и снижения стоимости перевозок, Владимир Владимирович, просим рассмотреть возможность принять решение об обеспечении единого оператора Северного завода собственным флотом сказал Трутнев

Закон о северном завозе был подписан президентом 4 августа 2023 года. Правительство РФ назначило АО "Росатом Арктика" единым морским оператором этих поставок.

Северный завоз представляет собой комплекс мер по доставке жизненно необходимых товаров, продовольствия, медикаментов и грузов для инвестиционных проектов в труднодоступные районы Крайнего Севера. Благодаря этой системе обеспечивается снабжение более трех миллионов человек.

Ранее Трутнев рассказал, что в прошлом году наибольшие трудности вызвал завоз на Чукотку. Однако все необходимые грузы, включая топливо с трехмесячным запасом, доставили в установленные сроки.