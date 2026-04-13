Москва13 апр Вести.Трансарктический транспортный коридор (ТТК) дополнят внешние подходы: железнодорожные, речные и автомобильные перевозки, интегрируемые в единую систему. Об этом заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев.

Северный морской путь (СМП) входит в новый масштабный проект ТТК и является стратегическим направлением. Географически он простирается от Карских ворот до Берингова пролива. СМП входит в число девяти федеральных проектов в рамках инициативы "Эффективная транспортная система".

У нас в проекте — эффективная транспортная система. И мы считали, что это от Санкт-Петербурга до Владивостока. Но сейчас мы добавляем к нему уже внешние подходы. Это и железная дорога, это река, какие-то еще автомобильные перевозки, которые будут связаны. И в целом ТТК — это такая новая сущность, которую мы сейчас пытаемся осмыслить, развивать. И я думаю, за ним большая перспектива. подчеркнул Савельев

Развитие коридора позволит использовать потенциал крупнейших рек в стране, таких как Обь, Енисей и Лена. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал необходимость развития этого проекта.