Москва1 июн Вести.Создание международных консорциумов для развития портовой инфраструктуры Трансарктического транспортного коридора (ТТК) должно учитывать интересы России и строиться на ее условиях. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил член Общественной палаты Мурманской области, член Общественного совета Арктической зоны РФ Николай Доронин.

Китай, как давний дружественный партнер РФ, трактует Северный морской путь (СМП) в качестве международной акватории, в то время как Россия считает транспортный коридор суверенным маршрутом, отметил эксперт.

Это давний спор, связанный с тем, на каких условиях может происходить это сотрудничество… Этот консорциум и условия, они должны, на мой взгляд, строиться сугубо на наших суверенных интересах и условиях. То есть Китай в данном случае или любая другая азиатская страна из числа дружественных, она является все-таки младшим партнером, потому что именно Россия обладает и территорией, и технологиями, и опытом проводки судов по Северному морскому пути сказал Доронин

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть ряд вопросов по направлению СМП, в частности, о создании международных консорциумов с дружественными странами для развития портовой инфраструктуры ТТК. Утвержденный президентом перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, который состоялся 23 апреля 2026 года, размещен на сайте Кремля.