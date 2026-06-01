Москва1 июн Вести.Страны Азии, Персидского залива, Индии и Африки могут стать участницами международных консорциумов для развития портовой инфраструктуры Трансарктического транспортного коридора (ТТК). Такое предположение в интервью ИС "Вести" высказал директор Центра исследования экономических проблем развития Арктики экономического факультета МГУ Сергей Никоноров.

По его словам, при отборе участников для совместных проектов будут учитываться политическая близость с Россией, экономическая заинтересованность, наличие технологий или ресурсов для развития инфраструктуры и готовность к взаимовыгодному сотрудничеству.

В некоторых элементах можно догадаться, что, скорее всего, это будут страны Азии, например, Китай… Также могут быть партнерами государства Персидского залива, Юго-Восточной Азии, Индии и Африки, а также страны, которые уже сегодня и сейчас сотрудничают с Россией в арктических проектах либо выражают интерес к развитию Северного морского пути объяснил свою точку зрения Никоноров

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть ряд вопросов по направлению Северного морского пути, в частности о создании международных консорциумов с дружественными странами для развития портовой инфраструктуры ТТК. Утвержденный президентом перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, который состоялся 23 апреля 2026 года, размещен на сайте Кремля.