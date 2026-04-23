Путин проводит по видеосвязи совещание с правительством по вопросам Арктики

Москва23 апр Вести.Глава российского государства Владимир Путин в четверг проводит совещание с кабмином по теме развития Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора, сообщили в пресс-службе Кремля.

Ожидается, что с докладом выступит вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

В совещании также принимают участие глава кабмина Михаил Мишустин, главы Минфина и Минцифры Антон Силуанов и Максут Шадаев, помощник президента, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев, руководители Росатома, "Газпрома", "Новатэка" и ВЭБ.РФ Алексей Лихачев, Алексей Миллер, Леонид Михельсон и Игорь Шувалов.