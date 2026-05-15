Патрушев сообщил о продвижении российской заявки по расширению шлейфа в Арктике

Патрушев: российская заявка на расширение шлейфа в Арктике продвигается Патрушев сообщил о продвижении российской заявки по расширению шлейфа в Арктике

Москва15 мая Вести.Российская сторона ведет работу над продвижением своей заявки на расширение континентального шлейфа в Арктике, заявил помощник президента РФ и глава Морской коллегии Николай Патрушев, чьи слова передает ТАСС.

В пятницу, 15 мая, в Нарьян-Маре проходит заседание совета по развитию и обеспечению морской деятельности при коллегии с участием руководителя организации.

Ведется работа по продвижению российской заявки по расширению континентального шельфа в Арктике сказал Патрушев

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что западные страны пытаются превратить Арктику в арену военного противостояния.