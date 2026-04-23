Путин: Россия обеспечит повышение качества жизни населения арктической зоны

Москва23 апр Вести.Развитие российской Арктики стоит на повестке дня. Регион имеет стратегическое значение, и правительство обеспечит его развитие и повышение качества жизни населения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе совещания с членами правительства он обозначил приоритетные задачи в отношении арктического региона.

Защитим наши национальные интересы в Арктике. Поддерживая мир и стабильность в этом стратегическом регионе, обеспечим его долгосрочное социально-экономическое развитие, повышение качества жизни людей, сбережение самобытной культуры коренных народов Севера пояснил Путин

Ранее глава государства заявил, что повышенное внимание к Арктике сейчас демонстрируют страны по всему миру.