Москва23 апрВести.Развитие российской Арктики стоит на повестке дня. Регион имеет стратегическое значение, и правительство обеспечит его развитие и повышение качества жизни населения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе совещания с членами правительства он обозначил приоритетные задачи в отношении арктического региона.
Защитим наши национальные интересы в Арктике. Поддерживая мир и стабильность в этом стратегическом регионе, обеспечим его долгосрочное социально-экономическое развитие, повышение качества жизни людей, сбережение самобытной культуры коренных народов Северапояснил Путин
Ранее глава государства заявил, что повышенное внимание к Арктике сейчас демонстрируют страны по всему миру.