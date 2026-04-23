Путин назвал важным обеспечить доступ к интернету в сельских поселениях Путин: обеспечение доступа к интернету в сельских поселениях - важная работа

Москва23 апр Вести.Президент России Владимир Путин на совещании с правительством назвал важной и крайне востребованной работу по обеспечению доступа в интернет в сельских поселениях.

В четверг глава государства проводит по видеосвязи совещание с кабмином по теме развития Арктического региона и Трансарктического транспортного коридора. Министр цифрового развития Максут Шадаев в ходе доклада отметил, что важно обеспечить в селах такое же качество доступа к цифровым сервисам, какое есть в городах.

Это очень важная работа. Обеспечение сельских поселений доступом в интернет, безусловно, крайне востребовано. Вы сейчас тоже только что об этом сказали. Люди на селе не должны быть оторваны от возможностей технологического прогресса, напротив, таких новых возможностей для комфортной жизни, работы, образования, передовой медицины или медицинской помощи, для самореализации у них должно быть больше сказал Путин

Он попросил Шадаева продолжать эту работу.

Как также отметил глава государства, переселение в города замедляется, так как люди и в сельских поселениях продолжают чувствовать себя включенными в общую повестку дня и в жизнь страны.