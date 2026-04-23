Наличие свободного доступа к скоростному интернету является базовой потребностью граждан России. Об этом заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

В ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным он рассказал о деятельности правительства по расширению доступности интернета.

Владимир Владимирович, вами поставлена задача до 2030 года обеспечить доступ к скоростному интернету для 97% наших жителей. С учетом размеров нашей страны, конечно, задача такая амбициозная… Для решения этой проблемы правительством реализуется "Программа устранения цифрового неравенства" пояснил Шадаев

Также он рассказал, что операторам связи экономически невыгодно прокладывать сети в труднодоступные районы, но кабмин работает над поддержкой отрасли.